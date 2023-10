Participe do 4º Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque na cidade de Morada Nova de Minas

No próximo dia 18 de novembro, o Rancho do Luizinho, situado na região de Morada Nova de Minas, será palco do 4º Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque FREE FISH. Este evento, concebido por Hudson Costa, pescador e guia, criador da marca FREE FISH, tem como objetivo principal promover a pesca esportiva na região.

Os participantes terão a chance de se envolver em uma experiência única, cercada por paisagens deslumbrantes. Mais do que apenas uma competição, o 4º Torneio de Pesca Esportiva é uma oportunidade para pescadores apaixonados pela natureza se reunirem, compartilharem valores de conservação e desfrutarem de momentos inesquecíveis em contato direto com a natureza.

A competição não se trata apenas de testar suas habilidades, mas também de competir com outros pescadores experientes e fortalecer os princípios da pesca esportiva. É uma ocasião perfeita para promover a camaradagem entre os pescadores, trocar experiências e aprender com os melhores no campo da pesca esportiva.

Não perca a oportunidade de se inscrever e fazer parte deste evento que já se tornou uma referência no calendário da pesca esportiva. Junte-se a nós para desfrutar de um dia memorável entre os amantes da pesca esportiva. Inscreva-se agora e faça a diferença!

Para se inscrever basta acessar site www.pescadecaiaque.com.br

da redação