Mulher chega do trabalho e encontra marido morto no quintal de casa em MG

Uma mulher encontrou o marido, de 40 anos, morto no quintal de casa após retornar do trabalho em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido um acidente ao tentar pular o muro do imóvel. A causa da morte será determinada somente após a divulgação do resultado do exame de necropsia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a companheira relatou que ao chegar do serviço, na última quinta-feira, dia 5 de outubro, encontrou o marido na área externa da casa. Ela tentou reanimá-lo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As manobras de reanimação continuaram sendo realizadas, mas a vítima acabou não sobrevivendo.

Uma testemunha informou ter visto o homem saindo de uma padaria e tentando pular o muro de sua residência. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido do local por uma funerária. A causa da morte será esclarecida somente após a conclusão da investigação.

