Casal mata garota de programa alegando ser vítima de feitiçaria em Curvelo

Um casal de um homem de 28 anos e uma mulher de 29 é suspeito de estar envolvido na morte de uma garota de programa de 36 anos, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. A Polícia Civil anunciou a prisão preventiva do casal na quinta-feira (5/10) e divulgou as informações nesta sexta-feira (6/10). O corpo da vítima foi encontrado em 10 de setembro por pessoas que passavam por uma estrada rural que leva ao povoado de Saco Redondo, pertencente ao município.

Foto: Reprodução Internet

As câmeras de monitoramento no entorno da residência da vítima revelaram imagens da suspeita conversando com a garota de programa na noite de 9 de setembro, poucas horas antes do corpo ser encontrado. Em seguida, a profissional do sexo, que era natural de São Paulo e costumava estabelecer residência temporária em várias cidades, foi vista entrando em um veículo do casal.

O delegado Bruno Pires Avelar explicou que a garota de programa chegou à cidade "no meio deste ano" e se hospedou na pensão do pai da suspeita. Mais tarde, ela se mudou para uma casa de propriedade do dono da pensão, mas continuou frequentando o estabelecimento para realizar programas, alguns deles organizados pela suspeita. Poucos dias após o crime, a suspeita negou à equipe policial ter tido contato recente com a vítima.

Motivação

A investigação aponta que o homicídio pode estar relacionado a uma vingança. "A motivação para o crime foi evidenciada pela crença dos suspeitos de que a vítima teria realizado algum tipo de 'trabalho' ou 'feitiçaria' que estava causando problemas na vida do casal, incluindo a morte de um animal de estimação e o aborto do feto que a suspeita possivelmente estava carregando", afirmou o delegado.

No interior do veículo usado pelo casal, a polícia encontrou um bastão de madeira, um galão de gasolina e uma manta. Posteriormente, com o uso de luminol, foram identificados vestígios de sangue no carro.

"A suspeita sobre os investigados se tornou uma certeza com a obtenção de um vídeo no qual o homem é visto próximo ao corpo da vítima, que ainda estava viva e sangrando na região torácica. Nas imagens, ele passa por cima do braço da vítima enquanto dirige seu veículo e depois incendeia o corpo. O suspeito é ouvido chamando a namorada, que estava gravando o vídeo, para deixar o local do crime", detalhou o delegado.

Da Redação com EM