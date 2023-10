Carro com 7 pessoas capota e deixa dois mortos em Belo Horizonte

Um trágico acidente ocorreu na manhã deste sábado (7) em Belo Horizonte, resultando em duas vítimas fatais e cinco feridos. O capotamento aconteceu na Avenida dos Andradas, nas proximidades do bairro Pompéia, localizado na Zona Leste da cidade.

Foto: Lucas Franco/TV Globo

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para atender à ocorrência. Informações preliminares indicam que sete pessoas estavam a bordo de um veículo Fiat Palio no momento do acidente, e uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do automóvel.

Os cinco feridos foram prontamente encaminhados ao Hospital João XXIII para receberem os cuidados médicos necessários. Enquanto isso, o trânsito na região ficou congestionado, com a Guarda Municipal atuando para auxiliar no controle do tráfego.

Da redação com G1