Ex-diretor da Máfia Azul e jornalista é assassinado em Conselheiro Lafaiete

O jornalista Diego Augusto Gomes Barbosa, de 38 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (7/10) em Conselheiro Lafaiete, região Central de Minas Gerais. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto se encontrava na avenida Prefeito Telésforo Cândido de Rezende, no centro da cidade. Apesar de ter sido levado ao hospital, Diego não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Foto: Reprodução/ Instagram

O suspeito do crime, que possui antecedentes criminais, tentou escapar do local, mas foi capturado pelas autoridades. Portava um revólver calibre 32 e admitiu a autoria dos disparos, porém, não forneceu detalhes sobre as motivações que o levaram a cometer o ato.

Diego Barbosa, conhecido por seu envolvimento com a Máfia Azul, a principal torcida organizada do Cruzeiro, era uma presença frequente nos jogos da equipe, tanto em casa quanto em deslocamentos com a torcida. Além disso, desempenhava funções como repórter e produtor na TV Máfia Azul.

Nas redes sociais, a torcida organizada lamentou profundamente a perda de Diego e expressou solidariedade à sua família. O jornalista deixa esposa e duas filhas gêmeas de dois anos.

Da redação com O Tempo