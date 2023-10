'Vi, aproximei e atirei': suspeito de assassinar ex-diretor da Máfia Azul não o conhecia e estava em liberdade há 9 dias

O indivíduo de 35 anos, recentemente liberado do sistema prisional após cumprir pena por homicídio, foi detido após apenas nove dias em liberdade, sob acusação de cometer o assassinato do jornalista e ex-diretor da Máfia Azul em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, no sábado, 7 de outubro. O suspeito, após cometer o crime, se refugiou em um túnel e somente se entregou às autoridades após a intervenção de sua mãe.

Foto: Reprodução/ Instagram Máfia Azul

Segundo o relato policial, a vítima foi alvejada fatalmente acima dos olhos enquanto se encontrava próxima a uma loja de açaí. Apesar dos esforços de socorro e encaminhamento ao Hospital Maternidade São José, a vítima não sobreviveu. Durante a presença da Polícia Militar no local do crime, surgiu uma denúncia informando que o suspeito havia sido avistado próximo a um ponto de táxi, ameaçando os motoristas.

O criminoso se escondeu em um túnel e apontou uma arma na direção dos policiais, afirmando que só se entregaria quando sua mãe estivesse presente, alegando temer pela própria vida caso fosse abordado pelos agentes. Os PMs então localizaram sua mãe, mas o indivíduo permaneceu relutante.

De maneira fria, após uma interação com os policiais e sua mãe, o homem admitiu o crime, alegando não conhecer a vítima e que o ato homicida ocorreu sem qualquer motivo aparente, declarando: "vi, aproximei e atirei".

O detido havia cumprido pena devido a um homicídio cometido em 2017 e estava em liberdade condicional desde 28 de setembro. Após sua reclusão, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão para as devidas providências legais.

Da redação com informações da Itatiaia