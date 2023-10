Censo para aposentados do estado se encerra em 23 de outubro; veja como fazer

O Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social de Minas Gerais (RPPS-MG) é um procedimento obrigatório para todos os servidores aposentados e afastados preliminarmente do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. O prazo para realização do censo encerra-se em 23 de outubro de 2023.

O Censo tem como objetivo atualizar os dados cadastrais dos beneficiários do RPPS-MG, a fim de garantir a correta concessão e pagamento dos benefícios previdenciários.

Veja abaixo o passo a passo de como fazer:

Acessar o site do Ipsemg ou o Portal do Servidor. Inserir o CPF e senha. O sistema irá direcionar para a página onde constam seus dados pessoais e o questionário a ser validado. Em seguida, preencha o endereço completo, o celular e confirme se os dados pessoais estão corretos. Em seguida, informe se possui dependentes previdenciários. Realizado o preenchimento do formulário, clique em “salvar”. Ao final, o sistema apresentará a confirmação de realização do censo e o número do protocolo.

Os servidores que não possuírem acesso à internet poderão comparecer à Unidade de Recursos Humanos do órgão ou da entidade de lotação ou, no caso dos aposentados, na Secretaria de Estado de Governo (Segov), para realizar o recenseamento.

Os servidores que não realizarem o censo no prazo estabelecido poderão ter o pagamento de seus benefícios suspensos provisoriamente.

