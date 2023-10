Para celebrar a Semana das Crianças, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH organizou um conjunto especial de atividades para os pequenos e suas famílias. No espaço da Zoobotânica, que inclui o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico na Pampulha, de 10 a 12 de outubro, estão programadas atividades lúdicas e interativas com ênfase na educação ambiental. A ideia é que os visitantes possam aprender sobre a importância da biodiversidade abrigada pelos Jardim Zoológico e Botânico de uma maneira divertida. Confira a programação completa no final desta descrição.

Imagem: internet/ ilustrativa

A equipe de Educação Ambiental e do Jardim Zoológico oferecerá ao público atividades que incluem a identificação e curiosidades sobre espécies ameaçadas de extinção, bate-papos e visitas guiadas a alguns recintos. Além de conhecer mais sobre essas espécies, os visitantes terão a oportunidade de tirar dúvidas e entender como as ações humanas podem ter um impacto significativo na vida desses indivíduos e em sua existência na natureza.

A programação terá início na terça-feira, 10 de outubro, com a atividade "Cadê a Juçara?", que explorará a identificação e a importância da palmeira-juçara, classificada como vulnerável à extinção devido à perda de habitat e à extração predatória para o consumo do palmito. Outras espécies, como papagaios, vítimas de tráfico, e o lobo-guará, ambos sob os cuidados do Zoo de BH, também serão destacados em diferentes atividades.

Uma opção adicional é visitar a Zooboteca, um espaço que conta com a presença de um mediador que, além de interagir com os visitantes, os incentiva a explorar diferentes elementos expositivos, como ovos de aves, penas, mudas de pele de répteis, chifres, frutos e sementes, tornando a experiência ainda mais significativa. Quem visita o espaço pode até mesmo se surpreender a qualquer momento com moradores ilustres do local, os bichos-pau, que utilizam a camuflagem como estratégia de sobrevivência e estão em destaque na Zooboteca. Além de aprender mais sobre suas características, é possível interagir de perto com eles.

Para obter informações detalhadas sobre a programação completa da Semana das Crianças, consulte o cronograma:

Da Redação com Prefeitura de Belo Horizonte