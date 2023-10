O ganhador de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que ganhou quase R$ 85 milhões no sorteio 2630 da Mega-Sena, já perdeu uma grande quantia por não ter retirado a fortuna. Segundo, o professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que realizou um cálculo sobre o 'prejuízo' que o sortudo já sofreu.

Foto: Reprodução Internet

Se tivesse investido os R$ 84.729.015,05 na poupança, o rendimento teria sido de meio milhão. O valor chegaria perto de R$ 1 milhão, caso a opção fosse por um Certificado de Depósito Bancário (CDB). Esse montante supera o prêmio pago pela Lotofácil a dois vencedores do sorteio 2923 (R$ 881.236,96 para cada).

"Com o prêmio de R$ 84.729 milhões aplicado em uma poupança, renderia cerca de R$ 510 mil mensalmente. Logicamente, em investimentos mais rentáveis, esse lucro teria que aumentar. Portanto, a cada dia, essa pessoa está perdendo uma quantia significativa de dinheiro", ressaltou.

Daria para adquirir...

Apenas com os juros perdidos pelo vencedor de Santa Luzia em um mês, seria possível comprar 14 Renault Kwid, o carro mais acessível do Brasil. Se preferisse um veículo importado, o valor não aproveitado seria suficiente para adquirir três Mercedes-Benz A 200 AMG ou quatro BMW XI.

O dinheiro também seria o bastante para comprar quatro imóveis populares em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

60 dias

O jogador de Santa Luzia fez uma aposta simples, que custa R$ 5, na lotérica Rota da Sorte, localizada na Rua Alvorada, no bairro São Benedito. As dezenas sorteadas foram 14, 18, 22, 26, 31 e 38.

Conforme as regras da Mega-Sena, o vencedor tem 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Após esse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional para ser utilizado no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Em outras palavras, o vencedor de Santa Luzia ainda tem 60 dias para não perder a bolada.

Da Redação com Itatiaia