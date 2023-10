Homem agride companheira por desaprovar tempero de comida no interior de Minas

Militares prenderam um homem de 51 anos acusado de agredir a companheira (62 anos) porque não gostou do tempero da comida que ela fez. O caso aconteceu Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima relatou que o companheiro faz uso de drogas e bebidas e que ela já havia sido vítima de violência doméstica outras vezes.

No dia da agressão, segundo ela, ele a feriu com o pote de vidro porque não ficou satisfeito com o sabor do jantar. O homem foi conduzido para a delegacia.

Da redação com O Tempo