Para evitar que mãe use drogas, irmãos tentam matar namorado dela em Minas

Dois irmãos, um de 15 e outro de 23 anos, são suspeitos de tentar matar o namorado da própria mãe, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Aos militares, a dupla tentou justificar a situação dizendo que a vítima, de 35 anos, levaria a mulher para usar drogas frequentemente. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (9) e divulgada nesta terça-feira (10).

Foto: 25º BPM / Ilustração

A Polícia Militar foi chamada na rua Silvino Augusto Moreira, no bairro Bela Aurora, onde fica a casa dos suspeitos. Conforme a PM, o irmão menor teria dado uma facada no peito da vítima, que tentou fugir. Porém, o suspeito mais velho teria impedido com uma rasteira. Na sequência, o menor teria dado outra facada, essa nas costas do homem.

A mãe dos suspeitos confirmou à PM que eles agrediram o namorado dela. Ainda segundo a mulher, o filho mais velho também teria esfaqueado a vítima. O homem ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram constatadas três perfurações, sendo uma nas costas e duas no peito. O suspeito, de 23 anos, foi preso, e o menor, de 15, foi apreendido.

Com O Tempo