Bicicletas reformadas por presos se transformam em presentes de Dia das Crianças em Minas

Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, ação de solidariedade do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) realizou o sonho de crianças carentes de Itajubá, no Sul de Minas: ganhar uma bicicleta.

Imagem: Agência Minas

Nesta terça-feira (10/10), bikes reformadas por detentos do presídio da cidade foram entregues a meninos e meninas atendidos pelo Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração. Quatorze bicicletas foram doadas para crianças que ficam na instituição no período em que não estão na escola, durante uma festa que se estendeu por toda a tarde. Elas foram escolhidas por meio de um concurso de desenho sobre os 75 anos do centro de apoio.

Todas as bicicletas entregues nesta terça-feira passaram por uma completa revitalização realizada por três detentos que já possuíam experiência nesse campo específico. Eles dedicaram-se a pintar e substituir as peças desgastadas por peças novas. Essas bicicletas são fruto de apreensões feitas pela Guarda Municipal e estavam se deteriorando no depósito da instituição devido à falta de demanda. Um trabalho minucioso, desenvolvido ao longo do último mês, teve como foco principal a oportunidade de proporcionar um presente especial para aqueles que mais necessitam.

O diretor do Presídio de Itajubá, Marcelo da Silva Castro, enfatiza a importância desse projeto, que busca estreitar os laços entre a comunidade e a instituição prisional. Além disso, ele ressalta que o projeto contribui para a reintegração dos reeducandos à sociedade. Durante a entrega das bicicletas, testemunhou-se muitos sorrisos, pois se tornou realidade o sonho da primeira bicicleta para muitas crianças. Vale mencionar que os detentos envolvidos nessa ação também têm a oportunidade de reduzir suas penas, com um dia abatido a cada três dias de trabalho.

As peças utilizadas no processo de revitalização foram fornecidas por meio de parcerias estabelecidas pela direção da unidade com o comércio local, o Poder Judiciário e o conselho da comunidade.

Transformar para fazer o bem

A iniciativa de revitalizar bicicletas apreendidas e esquecidas no depósito da Guarda Municipal surgiu em 2022, através de uma colaboração entre a prisão local, a prefeitura, o Ministério Público e o Poder Judiciário.

A unidade prisional identificou detentos com habilidades adequadas para o trabalho e buscou parcerias para garantir que os materiais fossem completamente restaurados. "Participar desse projeto é uma experiência muito gratificante. Ajudar crianças e contribuir para o bem-estar dos filhos de outras pessoas é algo que nos enche de satisfação", afirma o detento Giovani Alberto Teixeira, um dos três envolvidos na iniciativa.

Até o momento, 37 bicicletas foram renovadas e doadas para diversas instituições beneficentes, incluindo alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar, entre outros beneficiários.

Centro de apoio

O Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração atende cerca de 200 crianças carentes de Itajubá, principalmente do bairro Vila Podis, com idade entre 5 e 13 anos. Todas elas participaram da ação de Dia das Crianças promovida nesta terça, que contou com a distribuição das bicicletas reformadas pelos presos.

"Temos uma parceria com o sistema prisional de cerca de três anos e, em diversas atividades, eles nos apoiam. Essa entrega das bicicletas é mais uma delas", ressaltou a secretária-executiva do Centro de Apoio, irmã Florinda Machado. Atualmente, os meninos e meninas assistidos pela instituição ficam no local fora do horário das aulas regulares, com atividades de apoio ao desenvolvimento e formação.

Da Redação com Agência Brasil