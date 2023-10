Estabelecendo um paralelo entre sua notável carreira no esporte e os desafios encontrados na vida profissional, o ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande realizará uma palestra de capacitação e motivação intitulada "A vida é um jogo". O evento está agendado para o dia 1º de novembro, às 19h, e acontecerá no Centro Cultural Unimed-BH Minas, localizado em Belo Horizonte.

Durante a palestra, Tande abordará temas cruciais, como trabalho em equipe, capacidade de adaptação e disciplina, explorando como esses princípios podem ser aplicados não apenas no esporte, mas também na vida profissional.

O evento contará também com a palestra de abertura de Rosana Nogueira, uma renomada autoridade em experiência e atendimento ao cliente no Brasil. Ela discutirá o tema "Desvendando a Arte da Persuasão e Influência: Técnicas Efetivas para Comunicar com Impacto", compartilhando insights valiosos sobre comunicação persuasiva e influente.

É importante ressaltar que toda a receita gerada por este evento será integralmente destinada a duas instituições filantrópicas: o Novo Céu, que presta assistência a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral em situação de vulnerabilidade social, e a Associação Irmão Sol, que administra cinco casas de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de abandono ou em risco pessoal e social. Sua participação neste evento não apenas proporcionará uma experiência enriquecedora, mas também contribuirá para causas nobres que ajudam aqueles que mais necessitam.

Leilão solidário

Ao final da palestra, Tande leiloará uma réplica da medalha de ouro olímpica, além de camisa, bola e livro autografados por ele, também com a renda destinada às instituições.

No mesmo dia, pela manhã, a partir de 10h, o atleta visitará os acolhidos da instituição Novo Céu, realizadora do evento, que também tem o apoio do Programa Minas Tênis Solidário.

Projeto Assistencial Novo Céu

Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que, há 33 anos, acolhe 60 pessoas, entre crianças e jovens com paralisia cerebral grave, em condição de vulnerabilidade social.

Os acolhidos vivem no local onde recebem atendimento 24h de uma equipe multidisciplinar formado por terapeutas, médicos e cuidadoras. Localizada na Rua Macaúbas, 745, bairro Jardim Laguna, em Contagem, a instituição vive de doações e pode ser ajudada de diversas formas como, doação de roupas, móveis e objetos para seus bazares, além de fraldas, alimentos, valores mensais ou trabalho voluntário.

Associação Irmão Sol

Entidade beneficente e sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em situação de abandono ou risco pessoal e social. Atuante em Belo Horizonte, a associação conta com cinco unidades de acolhimento com capacidade para atender até dez acolhidos cada, de acordo com a faixa etária e sexo.

Além das doações mensais, a associação necessita frequentemente de trabalho voluntário e contato com a comunidade para visitas e apadrinhamento.

“A Vida é Um Jogo” – Palestra com TANDE

Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2244. Lourdes)

Dia 1º de novembro, quarta-feira, às 19h

Ingressos a partir de R$ 70 na bilheteria do teatro ou pelo site Eventim.

