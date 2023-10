Nesta terça-feira (10), um adolescente veio a óbito e quatro pessoas ficaram feridas após um incidente de esfaqueamento nas proximidades de uma escola particular em Poços de Caldas, MG. Um segundo adolescente encontra-se em estado grave. Além disso, uma monitora de uma van escolar foi esfaqueada e está sob cuidados médicos.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Segundo informações da Polícia Militar, duas das vítimas, em estado crítico, receberam atendimento emergencial no pronto-socorro, entretanto, um jovem de 14 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme confirmação da assessoria da Santa Casa.

De acordo com as autoridades policiais, um outro adolescente, de 13 anos, também foi levado ao pronto-socorro em estado grave. Duas jovens, ambas com 13 anos, sofreram ferimentos leves.

Uma monitora de uma van escolar foi esfaqueada ao tentar proteger as crianças durante o tumulto. Segundo relatos de familiares, ela foi atingida no peito e encontra-se internada na Santa Casa, onde está passando por exames.

Uma equipe da Polícia Civil foi enviada ao local para iniciar as investigações do caso. As informações iniciais sugerem que o suspeito é um adolescente que já foi aluno da escola. Um suspeito, menor de idade, foi detido. Veja o vídeo:

Adolescente morre e outros três estudantes são feridos a facadas na porta de escola em Poços de Caldas pic.twitter.com/LIiSPR7K7z — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 11, 2023

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou uma nota em que expressa solidariedade à comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, especialmente às famílias dos alunos afetados, neste momento de luto e consternação. A Prefeitura também informou que está prestando auxílio através dos serviços de emergência, rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social.

A Câmara Municipal de Poços de Caldas também manifestou solidariedade à comunidade da Escola Dom Bosco, incluindo professores, alunos e familiares, diante dos trágicos acontecimentos ocorridos na instituição.

Além disso, a Prefeitura de Poços de Caldas anunciou um luto oficial de três dias no município em decorrência do ocorrido, e as celebrações programadas para o Dia das Crianças foram canceladas.

O Colégio Dom Bosco informou nas redes sociais que as aulas estão suspensas e serão retomadas somente na próxima segunda-feira, dia 16.

Da Redação com G1