Vereador é preso suspeito de receptar cargas de banana furtadas no Norte de Minas

Nesta segunda-feira (9), um vereador de 54 anos de Verdelândia foi detido sob suspeita de envolvimento na receptação de cargas de bananas roubadas em uma fazenda de Jaíba, no Norte de Minas. Além disso, o gerente da propriedade rural, onde ocorreram os furtos, também foi preso, acusado de facilitar o acesso do caminhão na fazenda e de colaborar no roubo.

A operação "Donkey Kong," realizada pela Polícia Civil, visava combater crimes contra o patrimônio. A investigação começou após o proprietário da fazenda relatar à delegacia suas suspeitas de que parte de sua plantação de bananas estava sendo roubada. A vítima notou uma atividade suspeita ao monitorar a área, já que não havia programação de carregamento para o dia. Para investigar o ocorrido, solicitou a um amigo que registrasse o local com um drone, e as imagens capturaram um caminhão sendo carregado com bananas na propriedade.

Conforme o delegado Maxwell Gomes de Freitas, em uma nota divulgada pela Polícia Civil, os policiais civis de Jaíba, no Norte de Minas, traçaram possíveis rotas dos suspeitos e, com o apoio de uma equipe de Janaúba, realizaram a operação. Conseguiram interceptar o caminhão carregado com bananas roubadas próximo ao trevo do cemitério em Jaíba, no sentido de Verdelândia. Não foram encontrados com o proprietário comprovantes de pagamento nem notas fiscais da mercadoria.

Simultaneamente à abordagem do caminhão, outros policiais, disfarçados, se dirigiram à fazenda onde ocorreu o furto e prenderam o gerente. Ele foi autuado em flagrante por suspeita de furto com abuso de confiança, uma vez que estava envolvido na ação.

Quanto ao vereador, ele foi detido em Verdelândia e autuado por receptação qualificada. De acordo com as informações iniciais da polícia, o caminhão carregado com as bananas roubadas e o veículo que o escoltava estavam registrados em nome do vereador. Segundo o delegado, ele estava envolvido na venda das frutas.

As investigações indicam que os furtos vinham ocorrendo ao longo de aproximadamente nove meses, causando um prejuízo estimado de cerca de R$ 30 mil ao proprietário da fazenda.

O vereador e o gerente foram encaminhados ao presídio de Jaíba, e os dois veículos utilizados na ação foram apreendidos.

Como o nome do vereador não foi divulgado pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu contato com o investigado. Caso ele deseje se manifestar, essa matéria poderá ser atualizada. A reportagem também procurou a assessoria parlamentar da Câmara Municipal de Verdelândia, que afirmou que ainda não teve conhecimento do caso.

