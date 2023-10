A cidade de Capitólio, conhecida por suas belezas naturais, calorosa hospitalidade e uma rica culinária mineira, está trabalhando para superar obstáculos que afetaram seu status como um destino turístico de destaque, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em colaboração com o Ministério do Turismo.

Foto: Reprodução Internet

Camila do Receptivo Capitólio observa com determinação que a cidade enfrenta desafios, inclusive durante o mês de agosto, geralmente considerado de baixa temporada. Ela afirma: “Agosto costumava ser fraco, mas este ano foi desafiador!”

Entretanto, uma reportagem veiculada em 6 de outubro apontou os desafios financeiros de Capitólio, deixando os empresários do setor preocupados. Gustavo da Mata, Presidente da Associação dos Empresários de Capitólio (ASCATUR), reconhece essas dificuldades: “O setor turístico de Capitólio está enfrentando desafios financeiros. Acreditamos que a crise financeira tenha origens em diversas áreas, e estamos trabalhando junto com as autoridades competentes para buscar soluções. Continuamos a acreditar no potencial turístico de Capitólio e estamos determinados a superar esses obstáculos.”

De acordo com os empresários da ASCATUR, o setor turístico está enfrentando desafios, mas eles estão comprometidos em encontrar soluções. Luiz, proprietário do Restaurante do Turvo, comenta: “Estamos unidos para enfrentar desafios com responsabilidade, sustentabilidade e profissionalismo. Enfrentamos dificuldades, mas continuamos a trabalhar duro para atrair visitantes, especialmente em feriados, embora as taxas de ocupação tenham sido desafiadoras.”

A ASCATUR, uma organização sem fins lucrativos que reúne empresários do turismo local, desempenha um papel crucial na busca por soluções para os desafios financeiros e na promoção do turismo como um motor de desenvolvimento econômico e social. Seu projeto ARCA e a realização de eventos importantes, como o Festival Gastronômico, Circuito de Arte Contemporânea e o Passos Motorcycle – Etapa Capitólio, são parte dos esforços para revitalizar o turismo na região. Além disso, este ano, Capitólio está trabalhando para sediar o Beer Fest. Gustavo da Mata da empresa DaMata Balonismo conclui: “Estamos enfrentando desafios financeiros, mas continuamos a atrair visitantes em todas as estações do ano. Estamos determinados a encontrar soluções e recuperar nosso lugar como um destino turístico de destaque.”

Da Redação com folharegionaljornal.com.br