Ataque em Poços de Caldas: Duas vítimas respiram com ajuda de aparelhos

Dois estudantes que foram vítimas do ataque à Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, na terça-feira (10), permanecem em estado grave, dependendo de aparelhos para auxiliar na respiração. O boletim médico mais recente foi divulgado na manhã desta quarta-feira (11), um dia após um ex-aluno de 14 anos ter esfaqueado quatro estudantes na entrada da escola. Entre as vítimas, Leonardo Willian Silva, que veio a óbito na Santa Casa da cidade do Sul de Minas.

Conforme o boletim da Santa Casa, o aluno de 13 anos e uma estudante da mesma idade, que estão em estado grave, passaram por cirurgia na terça-feira (10). Já a outra aluna, de 17 anos, sofreu ferimentos leves no peito e não corre risco de vida.

O diretor técnico da Santa Casa informou que as vítimas foram atingidas na região do peito, próxima ao coração.

Em resposta ao incidente, a Prefeitura de Poços de Caldas decretou um luto oficial de três dias e cancelou todas as festividades planejadas para o Dia das Crianças.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório do estudante que veio a óbito.

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor do ataque foi contido por populares e agredido antes da chegada da polícia. Ele afirmou que escolheu suas vítimas de forma aleatória.

O ataque ocorreu quando um jovem de 14 anos esfaqueou quatro adolescentes na entrada da escola, no bairro Jardim Santa Rosália, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na tarde de terça-feira (10). O ataque aconteceu na portaria dos fundos da escola, que é utilizada pelos estudantes mais velhos para entrar e sair da instituição.

