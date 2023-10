Homem em surto psicótico ataca família e avô o mata a pauladas em Minas

Um homem de 24 anos foi morto a pauladas pelo próprio avô (76 anos) em Santo Antônio do Porto, distrito de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (10). O idoso foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele alegou que agiu após ser agredido pela vítima.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com a Polícia Militar, na manhã de terça, os militares foram acionados para o local após ser relatado que o jovem estava em surto psicótico. Na ocasião, ele foi medicado e liberado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a viatura deixava o local, o jovem passou a agredir familiares. Os policiais voltaram até a residência, mas a vítima fugiu pelos fundos da casa.

O jovem retornou para casa horas depois e passou a agredir a mãe com chutes e socos, além de tentar enforcar o avô. Ele também teria proferido xingamentos e ameaças e agredido o idoso com uma panela. Diante dos ataques, o homem teria pegado um pedaço de madeira, que já deixava guardado para se defender, e desferiu um golpe no neto para encerrar as agressões. Em seguida, o jovem correu para o quarto e foi encontrado instantes depois deitado na cama sem sinais vitais.

A PM foi novamente acionada e prendeu o idoso, que confessou o crime. Ele foi levado para o hospital e, em seguida, levado para a delegacia de Polícia Civil (PC). O corpo do jovem foi recolhido por uma funerária da cidade.

Ainda conforme a PM, o jovem já era conhecido das guarnições por prática de crimes como furto, dano ao patrimônio e lesão corporal. Ele também possuía problemas psiquiátricos e era usuário de diversos tipos de drogas. Os militares, inclusive, já atenderam diversas ocorrências de ameaça e agressão cometidas pela vítima contra a família. O caso será investigado.

Com O Tempo