Adolescente publicou ameaça de ataque antes de matar estudante e ferir outros três

Antes de cometer o ataque à Escola Profissional Dom Bosco em Poços de Caldas na última terça-feira (11), o adolescente de 14 anos, apreendido posteriormente pela polícia, fez uma ameaça pública nas redes sociais. Em seu depoimento à Polícia Civil, ele confirmou ter publicado a mensagem e a ter apagado após algumas visualizações.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

O conteúdo da mensagem dizia: “Como eu odeio vocês, odeio essa cambada de ‘zé povinho’, odeio aquelas línguas soltas, eu odeio… eu quero fazer vocês sofrerem, quero fazer vocês me pagarem (eu vou)”.

Em uma coletiva de imprensa realizada no dia seguinte, o delegado Cleyson Brene declarou que o adolescente não estava sob o radar das autoridades de segurança e que o evento foi um "incidente isolado."

Ele também acrescentou: "O que podemos verificar é que o jovem tinha um histórico de problemas psicológicos e psiquiátricos, estava recebendo tratamento, e a escola estava ciente disso. Não havia histórico de atividades criminosas, mas haviam ocorrido dois incidentes no primeiro semestre deste ano envolvendo conflitos familiares com sua mãe."

As equipes da Polícia Civil realizaram uma busca no quarto do adolescente, mas não encontraram dispositivos eletrônicos, apenas anotações e desenhos que serão submetidos a perícia.

O delegado explicou: "Outra equipe conseguiu localizar o celular do suspeito, que caiu no momento da abordagem. Um parente do jovem havia levado o celular para casa. Entramos em contato com ele ininterruptamente e conseguimos recuperar o aparelho."

Infelizmente, uma atualização informou que o adolescente Leonardo Willian Silva, de 15 anos, ferido no ataque, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Três outros adolescentes, dois de 13 anos e uma de 17 anos, continuam hospitalizados na Santa Casa da cidade.

De acordo com um boletim médico divulgado na quarta-feira (11) pelo hospital, os dois adolescentes de 13 anos foram submetidos a cirurgias cardíacas e torácicas e permanecem em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Quanto à adolescente de 17 anos, ela não precisou passar por cirurgia e já se encontra estável, em observação no setor de Urgência/Emergência da Santa Casa.

Da Redação com BHAZ