PMMG prende sexto criminoso da lista do Procura-se em menos de 50 dias

A Polícia Militar de Minas Gerais, através do 22º Batalhão de Polícia Militar, efetuou a prisão de Jackson da Conceição da Silva, conhecido como Tikim, na última quarta-feira (11/10) na cidade de Belo Horizonte. Jackson fazia parte da lista do programa "Procura-se". Sua captura representa o sexto sucesso na localização dos doze criminosos incluídos na lista, um feito alcançado em menos de cinquenta dias desde o lançamento da 6ª edição do programa.

Foto: Reprodução/PMMG

Jackson é considerado um líder do tráfico de drogas na região do bairro Alto Vera Cruz, situado na Zona Leste da capital. Com 38 anos de idade, possuía dois mandados de prisão em aberto e uma condenação que ultrapassa 39 anos de detenção, resultado de seu envolvimento em crimes que incluem homicídio, roubo agravado e porte ilegal de armas de fogo.

A localização do fugitivo ocorreu após uma investigação realizada pelo serviço de Inteligência do 22º Batalhão, que conseguiu rastreá-lo até o bairro Vera Cruz. Quando percebeu a aproximação das viaturas, Jackson buscou abrigo em uma residência, onde um cerco foi estabelecido pela Polícia Militar. Os agentes conseguiram capturá-lo, e para controlar um cão da raça Pitbull presente no quarto junto ao criminoso, foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar.

O programa "Procura-se" já obteve êxito na localização de metade dos criminosos presentes na lista desta edição. Wesley Militão foi preso em Cabo Frio, Gilcimar da Silva foi encontrado em São Paulo, Felipe Augusto Rodrigues Silva foi detido no Rio de Janeiro, David Benedito dos Santos Neto foi morto em um confronto com traficantes, também no Rio, e Roberto Carlos Paranhos foi abatido em um confronto com as autoridades.

É importante ressaltar que ao longo das cinco edições anteriores do programa "Procura-se", ocorridas em 2011 (com duas listas), 2012, 2017 e 2021, 51 dos 62 alvos listados foram presos. Em uma avaliação geral de todas as seis listas até o momento, das 74 figuras criminosas divulgadas, 57 já foram localizadas, o que corresponde a uma eficácia de 77% para o programa.

O "Procura-se" é uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com diversas entidades, incluindo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal, o Sistema Socioeducativo, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seu principal objetivo é efetuar a prisão de indivíduos que estão foragidos da justiça, contando com ações especializadas das forças policiais e o envolvimento da comunidade, que pode denunciar através do Disque Denúncia Unificado 181.

Além de contribuir para a captura dos foragidos, a divulgação das doze figuras procuradas em cartazes e online também serve para inibir a circulação desses criminosos na sociedade. Mais informações sobre todos os indivíduos procurados podem ser encontradas no site oficial do programa: www.procurase.seguranca.mg.gov.br.

