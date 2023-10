Pirapora-MG: Mulher é estuprada e tem sua motocicleta furtada

Uma mulher de 51 anos foi vítima de estupro e teve sua motocicleta furtada em Pirapora, no Norte de Minas Gerais, durante a madrugada de quinta-feira, 12 de outubro. A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que, traumatizada e com ferimentos no pescoço devido a estrangulamento, estava a caminho de casa após seu turno de trabalho quando foi atacada por seu ex-marido, de 45 anos, armado com uma faca.

Foto: Reprodução/Internet

Os moradores do bairro São João Batista acionaram a PM por volta das 5h30, depois de ouvirem os gritos de socorro da mulher na rua Cláudio Carneiro Mendonça. A vítima, que trabalha em uma lanchonete, contou às autoridades que por volta das 2h saiu de seu local de trabalho e, ao passar pela rua onde pediu ajuda, foi abordada pelo agressor. Este a ameaçou de morte sob ameaça de arma branca, levando-a até a vala do canteiro central da avenida Benjamin Constant.

Lá, ela foi coagida a manter relações sexuais com o suspeito, que a estrangulava continuamente. Após o crime, o agressor fugiu do local, e a vítima correu para a rua em busca de ajuda, deixando sua motocicleta para trás.

Posteriormente, quando a vítima retornou ao local do incidente, percebeu que sua motocicleta havia sido furtada, presumivelmente por um terceiro suspeito que se aproveitou da situação.

A mulher foi conduzida pela polícia ao hospital, onde os médicos identificaram escoriações e hematomas em seu pescoço. Apesar das intensas buscas, o suspeito responsável pelo estupro não foi localizado pelas autoridades. A PM continua em busca do agressor.

Da redação