Minas divulga lista de 2,8 mil servidores da educação que foram promovidos; confira

O Governo de Minas disponibilizou a lista com nomes de mais de 2.809 servidores da educação que foram promovidos ou beneficiados com progressão de carreira. A lista pode ser conferida a partir da página 22 do Diário Oficial de Minas Gerais, divulgado nessa quinta-feira (12).

Foto: Grupo Exemplar / ilustrativa

Conforme o Executivo, das nomeações listadas 1.853 são de progressão e 956 de promoção. O impacto de cada benefício no valor da remuneração do servidor é um acréscimo de 2,5% para progressão e 10% para promoção, respectivamente.

VEJA AQUI LISTA COMPLETA

O objetivo da iniciativa, segundo o governo de Minas, é reconhecer e valorizar os profissionais que atuam na educação pública estadual. "São servidores efetivos que cumpriram os requisitos legais para terem evolução na carreira (progressão e/ou promoção). O reflexo das progressões e promoções concedidas será percebido pelos servidores a partir de novembro (folha 10/2023)", diz comunicado.

Esta será a nona publicação de concessões de progressão e a oitava de concessões de promoção de 2023.

Com O Tempo