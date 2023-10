Morre Luna, a rinoceronte mais velha do zoológico em Belo Horizonte

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte comunicou o falecimento de Luna, a rinoceronte, no zoológico da cidade, ocorrido nesta sexta-feira, 13 de outubro. Luna tinha 53 anos, sendo o animal mais idoso nas instalações.

Foto: Suziane Brugnara/PBH

De acordo com o comunicado da fundação, Luna pertencia à espécie de rinoceronte-branco do sul (Cerathoterium simum simum) e estava prestes a completar 54 anos em maio de 2024. Além de ser o animal mais veterano no zoológico da capital mineira, ela era reconhecida como um dos rinocerontes mais longevos de sua espécie sob cuidados humanos.

Uma pesquisa realizada pela equipe técnica da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte revela que o rinoceronte-branco do sul mais longevo do mundo, sob cuidados humanos, faleceu aos 55 anos, na França. Vale destacar que a expectativa de vida desses animais sob cuidados humanos é de 50 anos, enquanto na natureza, a média de vida diminui para 30 anos.

Luna vinha enfrentando há alguns anos doenças associadas à sua idade avançada e recebia atenção intensiva e carinho por parte da equipe de cuidadores. A causa de seu falecimento será determinada após a conclusão dos exames de necropsia.

Nasceu em 4 de maio de 1970 e chegou ao Zoológico de Belo Horizonte em dezembro de 1972, vinda da Alemanha Ocidental. Durante sua estadia em BH, ela teve dois parceiros de vida, mas infelizmente não gerou descendentes.

Da Redação com O Tempo