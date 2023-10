Prédio em Betim e imóveis ao lado são interditados por risco de desabamento

Na manhã desta sexta-feira, dia 13, um edifício de três andares em Betim, que está na região metropolitana de Belo Horizonte, foi submetido a uma interdição pela autoridade da Defesa Civil municipal devido ao risco de colapso. Como medida de precaução, outros oito imóveis situados nas proximidades desse edifício, localizado na rua da Bahia, no bairro São Caetano, também estão programados para serem interditados.

Foto: Defesa Civil de Betim/Divulgação

De acordo com os engenheiros da Defesa Civil de Betim, o problema se originou de um vazamento na rede da empresa Copasa, causando comprometimento na base do prédio. As famílias afetadas estão sendo encaminhadas ao programa de auxílio habitacional oferecido pela estatal.

"A Defesa já fez a interdição do prédio e orientou pela interdição dos imóveis ao lado, sendo a loja na frente, as casas do lado e do fundo. Já fizemos a notificação de risco para o proprietário do edifício e para os donos dos imóveis adjacentes, informando que eles não podem permanecer lá. Já a Copasa está tomando as medidas cabíveis", explicou a superintendente da Defesa Civil de Betim, Suellen Reis.

A Transbetim, responsável pelo controle do tráfego em Betim, foi chamada para efetuar o fechamento da via. Suellen, porta-voz da Transbetim, mencionou: "Vamos continuar acompanhando a situação até que a Copasa conclua suas operações, possibilitando, em seguida, a realização de uma nova inspeção nos imóveis."

O jornal O Tempo entrou em contato com a Copasa e está aguardando uma resposta.

Da Redação com O Tempo