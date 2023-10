Incêndio devasta casarão histórico em Entre Rios de Minas

Na madrugada desta sexta-feira, 13 de outubro, um trágico incêndio consumiu um icônico casarão histórico localizado na cidade de Entre Rios de Minas, no coração da Região Central de Minas Gerais. O imóvel faz parte do Conjunto Paisagístico Urbanístico e Histórico da Praça Senador Ribeiro, sendo um patrimônio tombado da cidade.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, as chamas irromperam por volta da meia-noite. De acordo com relatos dos moradores locais, o incêndio foi desencadeado por um raio que atingiu a residência durante uma tempestade. Felizmente, não houve registro de feridos entre os ocupantes da casa.

A situação se agravou rapidamente, exigindo o chamado de reforço das equipes de bombeiros de cidades vizinhas, Congonhas e São João Del Rei. Nesse momento crítico, a solidariedade dos vizinhos se fez presente, fornecendo água para abastecer as mangueiras e garantir que o combate às chamas não fosse interrompido.

Cerca de 10 bombeiros, juntamente com policiais militares e agentes da Defesa Civil do município, se mobilizaram na operação de resgate.

Segundo a prefeitura de Entre Rios de Minas, quando a equipe da Defesa Civil da cidade chegou ao local, a Polícia Militar e os bombeiros já estavam atuando incansavelmente. Além disso, um perito da Polícia Civil (PCMG) compareceu ao casarão, resultando na interdição do imóvel.

Este casarão, que remonta aos séculos XIX e XX, destacava-se como um dos mais antigos e bem-preservados de Entre Rios de Minas, tendo sido incluído no inventário histórico em 2003. A perda desse patrimônio é um golpe para a rica herança cultural da cidade e exige um esforço conjunto para a sua reconstrução e preservação.

Da redação com G1