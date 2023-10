Se liga: eclipse do sol pode causar lesões nos olhos; veja como se proteger

Minas Gerais terá o privilégio de estar numa posição estratégica para observar o eclipse solar anular que acontece no sábado (14). No entanto, é importante lembrar que olhar diretamente para o sol, mesmo quando está parcialmente coberto, pode causar sérias lesões nos olhos e prejudicar a visão. Alguns cuidados são imprescindíveis para proteger os olhos e evitar riscos à saúde visual.

Foto: Reprodução Internet

Durante o eclipse, o sol será coberto quase totalmente pela lua, criando um "anel de fogo" no céu, uma fina borda da estrela ao redor da silhueta lunar. Natal é uma das capitais brasileiras que terá uma ótima vista desse fenômeno astronômico tão aguardado. Será possível observar o momento exato em que a Lua ficará inteiramente em frente ao Sol, cobrindo-o quase completamente.

Durante um eclipse solar, a exposição desprotegida ao sol pode causar danos à retina devido à concentração e intensidade das radiações, o que pode resultar em sérias lesões na visão. Mesmo com a proteção adequada, é recomendável observar o eclipse por no máximo 30 segundos seguidos, com intervalos de um minuto entre as visualizações.

Para proteger sua visão durante o eclipse, é essencial usar os equipamentos corretos, como vidros de soldador de nível 14 ou superior, filtros de poliéster aluminizado e/ou filtros de polímero preto. Esses materiais podem ser adquiridos em lojas de material de construção, desde que o fabricante tenha a certificação ISSO 12312-2 ou CE.

É extremamente perigoso usar alternativas como filmes fotográficos, radiografias, óculos escuros comuns (mesmo que usados em camadas) ou lentes de câmeras, incluindo a visualização através da tela de um celular.

Em Sete Lagoas, alguns horários relevantes incluem o início da parcialidade às 15h36, o início do anel anular às 16h43, o ponto máximo da anularidade às 16h47 e o término da anularidade às 16h49. Depois disso, o fenômeno entrará em sua última fase, com a Lua se afastando do disco solar.

Da Redação com novonoticias