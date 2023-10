Homem adormece e causa incêndio no apartamento depois de esquecer a panela no fogão

Na madrugada de sexta-feira, dia 13 de outubro, um incêndio atingiu um apartamento devido ao esquecimento de uma panela sobre o fogão aceso. O incidente ocorreu no bairro Planalto, situado na Região Norte de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa / Pixabay

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o morador foi encontrado dentro do apartamento num sono profundo, além de apresentar sinais de embriaguez. Os vizinhos acionaram imediatamente os bombeiros ao notarem a emissão de fumaça proveniente do apartamento.

Felizmente, apesar do susto, ninguém saiu ferido. O morador, cuja idade não foi divulgada, recusou atendimento médico e os bombeiros conseguiram controlar o fogo de forma rápida e eficaz.

Da Redação com Estado de Minas