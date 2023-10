Jovem de Goiás morre afogada em cachoeira de Minas; onda de calor traz alerta para prevenir novos casos

Uma jovem de 20 anos perdeu a vida por afogamento na última sexta-feira, 13 de outubro, na Cachoeira das Irmãs localizada em Araguari, região do Triângulo Mineiro.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Conforme testemunhas relataram aos bombeiros, um grupo de amigos estava reunido nas proximidades da cachoeira quando uma das moças entrou na água e, em seguida, começou a se debater em sinal de afogamento.

Seus amigos tentaram resgatá-la mas não tiveram sucesso. A vítima, que residia em Catalão, Goiás, foi localizada a uma profundidade de 3,5 metros. O corpo foi retirado da água e entregue a uma funerária local.

Na região metropolitana de Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está conduzindo uma investigação a respeito do falecimento de uma criança de 4 anos, que veio a óbito após se afogar em uma piscina em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme as informações fornecidas pela corporação, o menino permaneceu submerso na água por um período de 15 a 20 minutos. O helicóptero Arcanjo foi acionado para auxiliar no resgate, que ocorreu no condomínio Roseiral.

Dicas dos Bombeiros Militares para evitar afogamentos

Com o aumento da procura por balneários e piscinas devido à onda de calor, os casos de afogamento tendem a aumentar em Minas Gerais. Portanto, é fundamental seguir algumas dicas de prevenção:

Observe a placa de sinalização e evite nadar em locais desconhecidos.

Nunca salte de locais elevados para dentro da água, especialmente em piscinas onde a profundidade real não é visível.

Não permita que crianças nadem sozinhas, independentemente do local.

Não tente resgatar alguém que esteja se afogando sem treinamento adequado.

Evite nadar se tiver consumido bebidas alcoólicas.

Evite brincadeiras perigosas, como "caldos".

Da Redação com Itatiaia e Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais