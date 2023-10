Menina de 11 anos inicia incêndio em casa após proibição do uso de celular, levando avós a pular do 4º andar para escapar das chamas

Impedida de utilizar seu celular, uma garota de 11 anos provocou um incêndio no apartamento que divide com seus avós em Patos de Minas, no Vale do Paranaíba, na tarde do último sábado, dia 14. Após ser informada de que não poderia mexer no dispositivo eletrônico de seus avós, com quem passa alguns dias da semana, a garota afirmou que iria andar de patins e saiu do apartamento.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Logo depois, o avô cochilou e foi acordado pelo odor da fumaça, conforme relatado no boletim de ocorrência da PM. No entanto, a garota havia trancado a porta por fora.

Dessa forma, o avô e a avó, de 53 anos, tiveram que romper a tela de proteção e saltar da janela do apartamento, que se encontra no 4º andar do edifício, a fim de escapar das chamas. Vídeos feitos por testemunhas mostram vizinhos trazendo colchões para colocar sob a janela, permitindo que as vítimas pudessem pular.

O avô da garota informou à PM que não sofreu ferimentos. A avó queixou-se de dores nas pernas e recebeu atendimento do Samu.

A menina foi entregue à mãe, que informou às autoridades que sua filha estava de castigo e tem manifestado 'flutuações de humor'.