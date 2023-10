Estudante mineira liderará experimento em gravidade zero na NASA

A estudante mineira de 20 anos, Laysa Peixoto, conquistou o feito de se tornar a primeira brasileira a liderar experimentos em gravidade zero na NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço). Em 2021, Laysa ganhou reconhecimento ao descobrir um asteroide e, desde então, empreendeu esforços para realizar um curso na renomada agência espacial.

Foto: @astrolaysa/Instagram

A notícia foi compartilhada por Laysa em sua conta no Instagram, onde conta com mais de 79 mil seguidores. Ela explicou que os experimentos em gravidade zero têm como foco o desenvolvimento de novos sistemas de propulsão, incluindo o Electromagnetic Gravitational Variance Propulsion System.

Laysa tornou a explicação mais acessível, destacando que esses novos sistemas prometem oferecer meios de propulsão ainda mais poderosos, permitindo a superação de limites até então intransponíveis e nos aproximando mais dos mistérios do espaço sideral.

A estudante expressou seu entusiasmo: "Estamos ingressando em uma nova era da exploração espacial, e é uma honra fazer parte disso, representando o Brasil e a América do Sul nessa jornada em direção às estrelas!".

Atualmente, Laysa desempenha o papel de pesquisadora no programa Nasa L’Space Academy, onde está trabalhando no projeto "AquaMoon". Esse projeto visa extrair água da subsuperfície da Lua, visando reduzir a dependência dos recursos naturais da Terra e estender a duração das missões espaciais.

Além disso, Laysa também está envolvida no programa Mission Concept da NASA, atuando como analista de dados e cientista líder no desenvolvimento de um orbitador destinado a Enceladus, a lua mais promissora de Saturno, onde existe a possibilidade de vida.

Em suas próprias palavras, Laysa enfatiza a magnitude dos desafios que enfrenta e sua empolgação por contribuir para o avanço da humanidade: "São muitos desafios, e estou animada por estar vivenciando cada um deles em prol do desenvolvimento da humanidade. Todas essas tecnologias mudarão profundamente a compreensão humana sobre as questões mais fundamentais da vida e sua manutenção no Universo".

Vale destacar que Laysa obteve reconhecimento em 2021 ao descobrir um asteroide enquanto morava em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa conquista a impulsionou a buscar oportunidades de aprimoramento na NASA, onde já havia realizado um curso anteriormente.

Estudante de Física na UFMG, ela nomeou o asteroide que descobriu como "LPS0003" em referência às suas próprias iniciais. Laysa, que passou por uma escola pública, considerou essa conquista um marco importante para a astronomia e destacou sua honra em representar as mulheres brasileiras e cientistas em sua jornada.

Da redação com BHAZ