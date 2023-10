Homem é encontrado morto no rio Arrudas em BH

Um homem de 35 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (14) no rio Arrudas, situado no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A suspeita das autoridades, especificamente a Polícia Militar, é de que ele tenha sido vítima de homicídio.

Foto: Divulgação/ CBMMG

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para resgatar um homem que estava caído no rio e apresentava sangramento na cabeça. Ao chegar ao local, constataram que a vítima já estava sem vida, o que resultou no acionamento das polícias Civil e Militar.

De acordo com informações da PM, a vítima possuía antecedentes relacionados ao uso de entorpecentes e histórico de distúrbios mentais. Testemunhas relataram à polícia que o homem estava exibindo comportamento agressivo, ameaçando pessoas que passavam pelo local, e que, em determinado momento, um indivíduo o conteve e o empurrou no rio.

Um contingente de militares do Corpo de Bombeiros trabalhou na operação de retirada do corpo, e a Polícia Civil realizou a perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos posteriores.

Da redação com G1