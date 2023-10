'Metralhadora de multas' será utilizado em Minas a partir de 2024

Radares portáteis mais modernos serão usados para flagrar motoristas que ultrapassam os limites de velocidade nas rodovias federais que cortam Minas. Os aparelhos são capazes de detectar até 30 carros por minuto. Apelidado de “metralhadora de multas” no Espírito Santo, onde já está em operação, o novo equipamento deve chegar às estradas mineiras no ano que vem.

Foto: PRF / Divulgação

De alcance maior, o “Trucam” capta imagens mais nítidas, grava vídeos e fiscaliza qualquer tipo de veículo, explica o coordenador de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jeferson Almeida. Atualmente, oito são utilizados pelos agentes da corporação no estado vizinho. Todos são certificados pelo Inmetro.

“Considerando o tamanho da malha rodoviária, Minas é prioridade em qualquer ação de segurança, e deve começar a receber os novos modelos no ano que vem. Os primeiros equipamentos foram para o Espírito Santo por uma questão de oportunidade. Existe um trecho onde, por contrato, a empresa tem que atualizar os equipamentos de tempos em tempos, então foram repassados os mais modernos. A própria concessionária pagou”, explica.

A PRF reforça que objetivo é evitar acidentes nas estradas: estudos mostram queda de até 17% das ocorrências e mortes em locais críticos quando há fiscalização com radar portátil.

Jeferson Almeida garante que os atuais radares em utilização nas rodovias de Minas e do restante do país são eficazes e funcionam perfeitamente. São 219 no Brasil, também importantes pela facilidade de deslocamento, diz o agente. Ele reforça que tanto esses “antigos” quanto os novos visam, exclusivamente, reduzir abusos e evitar acidentes graves. Segundo o agente da PRF, a população precisa ver o equipamento como um aliado no trânsito.

“O efeito é imediato. Estudos mostram uma redução de até 17% das ocorrências e mortes em locais críticos quando há fiscalização com o radar portátil”.

Com Hoje em Dia