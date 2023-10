Um grave acidente envolvendo três carros e uma carreta resultou na interdição dos dois sentidos da BR-381, no trecho entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (16).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente lamentavelmente resultou em duas mortes no local, além de duas vítimas que foram socorridas com vida.

O trágico incidente ocorreu pouco após as 7h, na altura do quilômetro 366 da rodovia. Equipes dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) estão presentes no local para prestar assistência e apurar as circunstâncias do acidente. Veja vídeo:

Acidente na BR-381, com duas vítimas fatais, aconteceu na manhã desta segunda-feira; via está interditada (16) pic.twitter.com/P0sZ4dJNsB — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 16, 2023

Da redação com O Tempo