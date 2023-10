Corpos carbonizados de homens com mãos e pés amarrados são encontrados na Grande BH

Dois corpos masculinos, aparentemente com idade um pouco acima de 20 anos, foram descobertos carbonizados e com seus membros superiores e inferiores amarrados em uma área florestal no bairro San Marino, localizado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo, 15 de outubro. Devido à gravidade das queimaduras, as vítimas não puderam ser identificadas, já que não portavam qualquer documentação.

Foto: Reprodução Internet/Ilustrativa

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre dois indivíduos mortos e carbonizados nas proximidades de um local de descarte irregular. Após chegarem ao local, os agentes de segurança encontraram os corpos em uma área inclinada. Ambos tinham seus tornozelos amarrados, e um deles tinha as mãos atadas nas costas. Apresentavam lesões pelo corpo todo, tornando-os irreconhecíveis.

A perícia constatou que o estado dos corpos impossibilitou a determinação da causa da morte, embora tenha havido evidência de agressão. Não foi possível identificar a arma utilizada, embora um pedaço de madeira manchado de sangue tenha sido encontrado nas proximidades. Além disso, um dos corpos tinha um pedaço de tecido enrolado em torno do pescoço.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), e até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos. A Polícia Civil está conduzindo a investigação do caso.

Da Redação com OTempo