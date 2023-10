No domingo, dia 15, ocorreu um acidente na MG-424, no quilômetro 18, em Pedro Leopoldo. O incidente envolveu um automóvel do modelo Renault/Logan, que virou de cabeça para baixo naquela seção da estrada.

Imagem: internet

Segundo informações da Polícia Militar, a passageira do veículo foi encontrada no local do acidente. Já o condutor do carro teria fugido da cena, uma vez que não possuía habilitação para dirigir.

A vítima foi prontamente socorrida por uma ambulância e levada ao Pronto Atendimento Central. Os Bombeiros concluíram a sua intervenção após prestar socorro à vítima.

Como parte dos procedimentos padrão após acidentes dessa natureza, a perícia foi acionada para investigar a área onde o incidente ocorreu. No entanto, a perícia não conseguiu comparecer imediatamente devido às condições escuras do local e preocupações com a segurança.

Devido à escuridão e por razões de segurança, a empresa de reboque de Pedro Leopoldo, que normalmente teria a responsabilidade de remover o veículo acidentado, optou por não efetuar o reboque naquelas circunstâncias.

A Polícia continua a investigar as circunstâncias do acidente.

Da Redação com Por dentro de tudo