Desabamento em construção de supermercado deixa três operários soterrados em BH

Trabalhadores ficaram soterrados na manhã desta terça-feira, 17 de outubro, no bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Três pessoas perderam a vida no incidente, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução/ TV Globo

De acordo com os primeiros relatos dos bombeiros, um talude de três metros desmoronou, atingindo pelo menos cinco trabalhadores envolvidos na construção civil. Uma sexta pessoa conseguiu escapar antes do colapso.

A construção em questão está localizada na rua Jornalista Djalma Andrade e, segundo as autoridades, trata-se da edificação de um supermercado.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para prestar atendimento às vítimas.

Da redação com o G1

*Atulizado 10h08