Grupo Carrefour vai fechar 16 lojas em BH

O Grupo Carrefour fechará 16 lojas em Belo Horizonte e devolverá os imóveis alugados à WRV, uma empresa que lida com aluguel, compra e venda de propriedades e pertence ao mesmo grupo econômico da DMA Distribuidora, proprietária das marcas Epa, Mineirão e Brasil Atacarejo, que operará essas unidades.

Foto: Google view

Essa operação recebeu aprovação sem restrições da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com o órgão, caso o Tribunal do Cade não decida analisar o ato ou não haja recursos interpostos, a decisão se tornará definitiva em 15 dias.

As 16 unidades eram anteriormente alugadas pelo Grupo Carrefour e operadas em parceria com o Super Nosso. O parecer do Cade afirma que a devolução dos imóveis à WRV tem como objetivo encerrar uma disputa entre as partes.

A operação também incluirá o estoque das lojas. O valor a ser pago ao Grupo Carrefour incluirá todos os produtos existentes nas 16 lojas, melhorias realizadas nos imóveis durante o período do contrato, mobiliário e outros itens necessários para a continuidade das operações, mas o valor exato permanece em sigilo.

O Grupo Carrefour esclareceu que as lojas de supermercado em questão já não operavam sob nenhuma bandeira do Grupo Carrefour Brasil e que, cumpridas determinadas condições, as unidades serão devolvidas ao proprietário dos imóveis. Além disso, ressaltaram a importância do Estado de Minas Gerais como uma praça estratégica com 18 lojas do Grupo em todo o estado.

Da Redação com G1