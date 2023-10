Justiça de Minas bloqueia quase R$ 1 bilhão dos donos da 123milhas

A Justiça de Minas Gerais decidiu ampliar o bloqueio de bens dos donos da 123milhas para R$ 900 milhões. A decisão foi tomada pelo juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, após analisar uma Ação Civil Pública do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). No dia 13 de setembro, a Justiça havia decidido bloquear R$ 50 milhões dos bens do grupo empresarial e de seus donos.

Foto: 123milhas / reprodução

“Considerando que as próprias rés informaram nos autos da ação de recuperação judicial que o valor dos débitos quirografários de todas as empresas do grupo econômico são de, aproximadamente, R$ 900.000.000, defiro o pedido de aumento do limite do arresto para esse valor”, escreveu o juiz.

Os débitos quirografários em questão se referem aos credores que não são considerados prioritários durante um processo de recuperação judicial, ou seja, aqueles que estão no fim da fila para receber valores. A recuperação judicial, por sinal, segue suspensa, à espera de uma perícia.

Os bens bloqueados se referem às empresas 123 Viagens e Turismo Ltda, Novum Investimentos Participações S/A, ART Viagens e Turismo Ltda, MM turismo & Viagens SA, Lance Hotéis Ltda e AMRM Holding Ltda. Além dos donos da 123milhas, Ramiro e Julio Madureira, o juiz também incluiu no processo de desconsideração da personalidade jurídica Tânia Silva Santos Madureira, esposa de Augusto e sócia em algumas das empresas do grupo. Traduzindo: o magistrado entende que todos eles são solidários no pagamento das dívidas referentes à 123milhas.

No pedido de recuperação judicial, a 123milhas afrimou à Justiça que suas dívidas com mihares de credores chegam a R$ 2,3 bilhões.

O juiz, por outro lado, não incluiu a Caeli Publicidade e Propaganda, diante da ausência de provas de que essa empresa pertence ao grupo econômico formado pelas demais rés. “O fato dela supostamente ter recebido verbas de publicidade e propaganda das demais rés, por si só, não é suficiente para se concluir que elas integram um mesmo grupo econômico”, argumentou Ramiro.

De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, no dia 31 de julho (18 dias antes de a empresa suspender a linha Promo), a 123milhas transferiu R$ 3.476.299 para a Caeli Publicidade e Propaganda, empresa cujo dono é José Augusto Madureira, pai dos donos da 123milhas. Essa empresa era responsável pela compra de mídia do grupo, que chegou a liderar o ranking dos principais anunciantes do país em 2021. Na mesma data, foram transferidos R$ 10 milhões para as contas dos donos da 123milhas.

Sobre a transferência de valores no dia 31 de julho, “a 123milhas informa que é leviana a afirmação de que sócios e parentes realizaram movimentações financeiras ilícitas ou ocultação de patrimônio”.

Veja nota na íntegra

"A 123milhas informa que é leviana a afirmação de que sócios e parentes realizaram movimentações financeiras ilícitas ou ocultação de patrimônio. Os balanços e demonstrações fiscais da empresa sempre foram transparentes, legítimos e regulares.

A CPI das Pirâmides Financeiras fez um relatório baseado em uma análise parcial de documentos, porque só teve acesso às informações dos sigilos bancário e fiscal dos sócios e parentes até o 23 de agosto, quando ocorreram saídas de recursos relativos a pagamento de débitos contabilizados.

A comissão ignorou o fato - devidamente reportado aos parlamentares - de que, ao decidir pela Recuperação Judicial, os recursos foram devolvidos à 123milhas pelos credores entre os dias 24 e 28 de agosto. Só então o pedido de Recuperação Judicial foi protocolado, em 29 de agosto.

Embora não estivessem protegidos pelo sigilo, todos os extratos das movimentações bancárias após o dia 24 de agosto foram enviados espontaneamente à CPI, assim como comprovações de pagamentos de empréstimos realizados antes de 2022. Toda essa farta documentação foi simplesmente ignorada pelos deputados".

Com O Tempo