Acidente na BR-262 em Minas deixa três mortos e três feridos

Na terça-feira, 17 de outubro, ocorreu um acidente em Martins Soares, na Zona da Mata de Minas Gerais, envolvendo dois veículos na BR-262, resultando em três vítimas fatais e três feridos.

Foto: Ascom CBMMG

Os bombeiros foram acionados via 193 e atuaram no resgate das vítimas no quilômetro 9 da rodovia. No interior do veículo Corolla, dois passageiros ficaram presos às ferragens. Um deles faleceu no local devido a politraumatismo, enquanto o outro foi socorrido em estado grave. O motorista do Corolla também sobreviveu, embora tenha sido encontrado fora do veículo. Os militares relataram que ele estava consciente, mas desorientado, e suspeitavam de fraturas, sem especificar quais.

No segundo veículo, um Toyota Etios, duas pessoas sofreram politraumatismos e entraram em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ambas acabaram falecendo. Uma criança já havia sido retirada do veículo por testemunhas e entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes da chegada dos bombeiros. O estado de saúde da criança não foi informado.

Os três feridos foram levados ao Hospital César Leite, localizado em Manhuaçu. A reportagem não conseguiu obter informações atualizadas sobre a condição de saúde dos sobreviventes junto à unidade hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou assistência no local para controlar o trânsito, e a perícia da Polícia Civil conduziu as investigações para determinar a causa e a dinâmica do acidente.

Da Redação com EM