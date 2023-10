Bebê de 3 meses tem suspeita de traumatismo craniano após ser agredida pela mãe em MG

Uma bebê de 3 meses foi hospitalizada em Sardoá, região do Rio Doce, Minas Gerais, devido a lesões corporais, e a principal suspeita é a própria mãe. As conselheiras tutelares acionaram a Polícia Militar (PM), que registrou o incidente.

Foto: Ilustrativa

De acordo com informações da PM, o laudo médico indicou suspeita de traumatismo cranioencefálico na bebê, presumivelmente resultante de maus-tratos. Embora o caso tenha chegado ao conhecimento das autoridades nesta quarta-feira (18), a vítima já estava internada por uma semana e teve que ser transferida para o Hospital Regional de Governador Valadares, no Rio Doce.

Os registros do Conselho Tutelar apontam que a mãe da bebê tem histórico de ocorrências anteriores relacionadas a maus-tratos contra seus outros filhos, levando, em um desses casos, à remoção da criança do ambiente doméstico.

A suspeita não foi detida de imediato devido à perda do flagrante, mas a ocorrência foi registrada para permitir que as autoridades tomem as medidas necessárias. O caso agora está sob investigação da delegacia de Governador Valadares.

Da redação com O Tempo