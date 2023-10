Adolescente de 13 anos é apreendida após matar prima de mesma idade em MG

Uma tragédia ocorreu em Jaíba, no Norte de Minas, na noite de quarta-feira, 18 de outubro, quando uma briga entre adolescentes resultou na morte de uma menina de 13 anos. A vítima foi esfaqueada por sua prima, da mesma idade, na casa da avó. As informações revelam que as duas adolescentes tinham um histórico de conflitos e ameaças mútuas, inclusive na escola.

Foto: Divulgação/PCMG

A polícia foi chamada ao hospital da cidade após a vítima ser levada com um ferimento de faca, infelizmente não resistindo aos ferimentos. A suspeita de que a autora da agressão era outra adolescente levou os policiais até a casa desta última, mas a mãe relatou que a filha estava na residência da sogra.

Segundo o relato da adolescente, ela havia chegado à casa da avó, onde encontrou sua prima e a tia. Ela foi acusada de ter organizado um grupo para atacar a prima, o que desencadeou uma discussão na qual a mãe, a tia e a avó a teriam agredido em decorrência dessa acusação. Posteriormente, a situação escalou para uma briga física entre as primas.

A jovem se trancou no banheiro para se proteger e, ao sair, pegou uma faca na cozinha. Naquele momento, a prima estava de costas à porta da casa, e a agressora desferiu o golpe fatal antes de fugir correndo. Segundo a versão da adolescente, ela e a prima não se falavam há dois anos, e a vítima a ameaçava constantemente na escola.

A mãe da vítima, que também é tia da agressora, afirmou que sua filha relatou ter sido esfaqueada pela prima e, em seguida, ter caído. A avó disse ter ouvido falar sobre a possibilidade de a neta ter planejado um ataque contra a prima e pediu que ela desistisse da ideia e buscassem reconciliação, o que, lamentavelmente, não aconteceu.

O boletim médico indicou que a vítima sofreu uma perfuração nas costas que resultou em choque hipovolêmico, consequência da perda significativa de sangue, culminando em seu falecimento. A adolescente responsável pelo ato foi apreendida por cometer um ato infracional semelhante ao homicídio, e a faca utilizada no crime foi encontrada ainda suja de sangue.

Da redação com Itatiaia