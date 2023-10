Desastre em Mariana: Após quase 8 anos, MG e ES querem decisão sobre indenização

Após quase oito anos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, várias instituições da Justiça envolvidas no processo de reparação dos danos causados estão pedindo uma decisão parcial e antecipada do mérito. Em outras palavras, elas buscam uma resolução definitiva para algumas questões, incluindo as indenizações.

A petição foi protocolada na segunda-feira (16) e é assinada por seis instituições: o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Espírito Santo. Nela, são sugeridos critérios para calcular a quantia que a Samarco e suas acionistas Vale e BHP Billiton devem pagar, valores que podem superar os R$ 70 bilhões.

Com quase oito anos decorridos desde o desastre, essas instituições acreditam que é hora de encerrar as discussões sobre danos morais coletivos e sociais, bem como sobre direitos individuais que não podem ser negociados. Elas argumentam que existem fatos indiscutíveis que não necessitam de mais provas.

A tragédia do rompimento da barragem ocorreu em 5 de novembro de 2015 no complexo minerário da Samarco, localizado em Mariana (MG), e teve impacto no Espírito Santo, afetando dezenas de comunidades, municípios e resultando na perda de 19 vidas.

Para lidar com os danos causados pelo desastre, foi estabelecido um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) em 2016, envolvendo o governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas. A Fundação Renova foi criada para gerenciar mais de 40 programas de reparação, cujo financiamento é de responsabilidade das três mineradoras.

No entanto, ao longo dos anos, o processo tem sido marcado por insatisfação e litígios, incluindo contestações dos afetados e das instituições de Justiça em relação à atuação da Fundação Renova. Algumas comunidades ainda aguardam a conclusão das obras de reconstrução, e há discordâncias em relação ao processo de indenização. O Ministério Público de Minas Gerais chegou a solicitar a extinção da Fundação Renova, alegando falta de autonomia perante as três mineradoras.

Os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como o governo federal, também expressaram insatisfação com o progresso da reparação desde 2021 e buscaram uma repactuação. No entanto, até o momento, não foi alcançado um consenso.

A nova petição apresentada pelas instituições de Justiça sugere que elas desistiram de aguardar por essa repactuação. A Samarco afirmou que ainda não recebeu notificação e reiterou seu compromisso com a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem.

A discussão sobre a reparação dos danos teve início com duas ações civis públicas, uma movida pela União e pelos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, resultando no TTAC e na criação da Fundação Renova. Entretanto, o Ministério Público Federal discordou dos termos e moveu uma nova ação em 2016, buscando uma indenização de R$ 155 bilhões das mineradoras. A Justiça unificou as duas ações públicas em um processo único, que foi posteriormente dividido em 12 eixos para tratar de questões diversas.

A nova petição destaca conclusões que as instituições de Justiça consideram incontestáveis e que foram reconhecidas pelas próprias mineradoras, como a inclusão de certas categorias no processo de indenização. Elas também argumentam que uma condenação deve servir como um exemplo preventivo e pedagógico para as empresas.

Em relação aos valores das indenizações, as instituições de Justiça estimam que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas e que a capacidade econômica das empresas, especialmente BHP Billiton e Vale, como duas das maiores mineradoras do mundo, deve ser considerada. Elas sugerem que a indenização pelos danos coletivos seja de pelo menos 20% do lucro líquido das duas empresas nos últimos três anos, o que superaria R$ 80 bilhões.

Outra alternativa é corrigir os R$ 155 bilhões pleiteados na ação civil pública do MPF em 2016, fixando a indenização em não menos de 30%, o que, considerando a inflação, não seria inferior a R$ 70 bilhões.

Além disso, as instituições de Justiça propõem critérios para as indenizações individuais com base em uma matriz de danos desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, e pedem que a incidência de juros de mora seja considerada a partir da data do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Diferentes matrizes de danos foram elaboradas durante o processo indenizatório, incluindo propostas da Fundação Renova e dos afetados, mas até o momento, não houve consenso sobre esses critérios. Recentemente, uma decisão judicial apontou problemas no sistema de indenizações existente e determinou seu fechamento.

