Raposa fica perdida em casa e é resgatada pelos bombeiros em São João del Rei

O Corpo de Bombeiros divulgou, nesta sexta-feira (20 de outubro), que realizou o resgate de uma raposa que ficou perdida em uma casa no distrito São Sebastião da Vitória, em São João del Rei, no Campo das Vertentes. O caso ocorreu na quarta-feira (18 de outubro).

Foto: CBMMG/Divulgação

De acordo com informações da corporação, um filhote de raposa foi descoberto na área de serviço de uma residência, encontrando-se em uma situação de acuo, contudo, sem apresentar ferimentos aparentes.

Após uma avaliação inicial, médicos veterinários concluíram que o filhote de raposa ainda não possuía as habilidades necessárias para sobreviver de forma independente na natureza. Nesse contexto, uma médica se prontificou a prestar os cuidados requeridos e auxiliar no transporte do filhote até o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras. Existe a expectativa de que o animal possa ser eventualmente reintegrado ao seu habitat natural no futuro.

Da Redação com O Tempo