Mulheres se defendem de agressor sexual com bambus no interior de Minas

A Polícia Militar procura por um homem, de 29 anos, suspeito de tentativa de estupro em Ouro Fino, no Sul de Minas. O crime ocorreu na quarta-feira (18) e foi divulgado nessa quinta-feira (19) pela Polícia Militar.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Segundo a denúncia, duas mulheres, de 44 e 53 anos, foram abordadas por um agressor enquanto caminhavam no trajeto conhecido como Caminho da Fé. O autor, armado com um facão, forçou as vítimas a entrarem em uma propriedade, levando-as para um quarto, onde as atacaria sexualmente.

No entanto, as vítimas resistiram ao agressor utilizando de um pedaço de bambu para se defenderem. Elas conseguiram sair da casa e foram socorridas por dois moradores que passavam de carro.

O autor fugiu do local e as vítimas acionaram a PM. Durante rastreamento na cidade de Santa Rita de Caldas, que faz limite com Ouro Fino, as equipes policiais depararam com uma motocicleta com as mesmas características relatadas pelas vítimas. O autor entrou na casa dele e fugiu pulando o muro dos fundos.

A moto e a faca utilizada no crime foram apreendidas. As equipes policiais continuam em rastreamento para prender o autor. As vítimas foram atendidas pelo hospital local onde foi feito corpo de delito.

Com O Tempo