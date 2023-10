Time Sub-14 do Vasco sai ileso após ônibus pegar fogo em MG

O ônibus que transportava a equipe Sub-14 do Vasco de volta ao Rio de Janeiro após a conquista do título da Copa Brasileirinho Sub-14 em Betim, Grande BH, na quinta-feira (19), pegou fogo. O clube Vasco emitiu um comunicado informando que a delegação conseguiu desembarcar com segurança antes que as chamas se alastrassem.

Foto: Divulgação/ CBMMG

Segundo informações do clube, o incidente ocorreu depois que o ônibus apresentou uma falha mecânica durante a viagem. Os membros da delegação foram transferidos para um local seguro, onde tiveram a oportunidade de almoçar enquanto aguardavam a chegada de um novo veículo que os levaria de volta ao Rio de Janeiro.

A empresa de transporte, Util, também emitiu uma nota na qual assegurou que a viagem estava devidamente documentada e autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cumprindo todas as regulamentações necessárias.

A empresa destacou que a transferência dos 36 passageiros foi feita imediatamente, antes que qualquer risco fosse imposto aos atletas, e enfatizou que não houve feridos no incidente. A Util expressou profundo pesar pelo ocorrido, comprometendo-se a investigar as causas do incidente e fornecer todo o apoio necessário aos clientes afetados.

Da redação

Fonte: G1