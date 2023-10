Alunos atacados a faca por ex-estudante no sul de Minas recebem alta

Os dois alunos que ficaram gravemente feridos em um ataque a facadas em uma escola de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, no dia 10 de outubro, receberam alta e foram para casa na manhã desta sexta-feira (20).

Foto: reprodução redes sociais

Os dois estudantes —um menino e uma menina— de 13 anos tinham sido submetidos a cirurgia torácica e cardíaca e estavam internados na Santa Casa de Poços de Caldas desde o ataque. A informação da alta foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital. Eles chegaram a ficar em estado gravíssimo, mas apresentaram melhora e foram extubados no último dia 12.

Um estudante, de 14 anos, foi morto durante o ataque. Ele também foi socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Leonardo Willian Silva foi velado no dia seguinte em Poços de Caldas. Uma adolescente de 17 anos também foi ferida e teve alta do hospital no dia seguinte.

Segundo policiais, o autor do ataque, que é um ex-aluno de 14 anos, teria afirmado que aproveitou a movimentação de estudantes e pais na Escola Profissional Dom Bosco e saiu "esfaqueando aleatoriamente". Ele afirmou à Polícia Militar que realizou o ataque por ter sofrido bullying no estabelecimento de ensino, no qual estudou até 2021, conforme disse à corporação.

Ainda de acordo com a corporação, o autor das facadas afirmou que sua intenção era matar os alunos de sua antiga sala, mas percebeu que eles estudavam de manhã. Então, esfaqueou os estudantes que saíam da escola à tarde. O ataque ocorreu por volta das 17h. Depois de atingir a quarta pessoa, afirmou segundo os policiais, largou a faca e esperou ser contido por pessoas que estavam no local.

O adolescente está em Centro de Ressocialização de Sete Lagoas.

Da redação com Folha de São Paulo