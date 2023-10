Cemig anuncia resultados da Chamada Pública de Eficiência Energética 2023

A Cemig divulgou os resultados da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da edição 2023. Foram aprovadas 17 propostas que receberão um total de R$ 17,7 milhões. Esses recursos serão direcionados para melhorias com o objetivo de reduzir o desperdício de energia nas unidades consumidoras e incentivar a geração sustentável de energia.

Foto: Divulgação/Cemig

Essa Chamada Pública faz parte das iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e é realizada anualmente. Um dos destaques dessa edição é a instalação de quatro usinas solares fotovoltaicas que beneficiarão entidades de saúde públicas e filantrópicas em Minas Gerais. Entre as instituições que receberão recursos estão o Hospital das Clínicas da UFMG, unidade Bias Fortes, a Santa Casa de Campo Belo, a Santa Casa de Perdões e a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.

Além disso, no esforço de modernizar o sistema de iluminação pública, que se tornou responsabilidade dos municípios desde 2015, nove prefeituras apresentaram projetos para melhorar a eficiência das luminárias das vias. Municípios como Cristais, Divinópolis e Itajubá estão participando pela segunda vez nessa mesma categoria – sendo a terceira vez no caso de Itajubá.

Essas melhorias nas luminárias não só proporcionam uma iluminação mais uniforme, mas também contribuem para a segurança no trânsito e para os pedestres, além de reduzirem o problema conhecido como "zebramento", que cria áreas de iluminação desigual nas pistas, explicou Aline Martins, engenheira de Eficiência Energética da Cemig.

Outros municípios, como Araçuaí, Cana Verde, Carmo de Minas, Nanuque, Ouro Fino e Três Pontas, também tiveram propostas aprovadas para modernizar a iluminação pública.

Além disso, foram aprovados projetos relacionados à modernização de motores de bombeamento das redes de saneamento dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto dos municípios de Itabira e Três Pontas. Em Itabira, um projeto de condicionamento ambiental (modernização do sistema de refrigeração) também foi aprovado e beneficiará o Hospital Nossa Senhora das Dores.

Esses projetos não apenas beneficiarão as instituições atendendo amplamente à população de Minas Gerais, mas também incluem a substituição de lâmpadas ineficientes por LED em um projeto itinerante, beneficiando clientes residenciais de diversas cidades mineiras.

De forma geral, a execução desses projetos, após a assinatura dos contratos, terá um impacto positivo significativo no meio ambiente e na sustentabilidade financeira das instituições. Estima-se que anualmente esses projetos resultarão em uma economia de 7.552,17 MWh/ano de energia, o que é suficiente para atender aproximadamente 5 mil clientes e uma redução de demanda na ponta de 1.100,79 kW.

O Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem como objetivo promover o uso sustentável da energia elétrica e incentivar hábitos de consumo mais conscientes. Desde o início do programa, em 1998, as iniciativas têm beneficiado principalmente clientes de baixa renda e instituições públicas e filantrópicas, como hospitais e escolas, que desempenham um amplo atendimento à sociedade.

Da redação

Fonte: Agência Minas