Por causa de um conflito no trânsito, um motorista de carro persegue uma carreta e se dá mal

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um caminhoneiro e uma mulher sendo perseguidos por um motorista a bordo de um Ford Fusion na BR-381. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 20 de outubro, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

No vídeo, gravado pela mulher, podemos ver toda a sequência de eventos. O motorista do Fusion atravessa a pista contrária na marginal da rodovia e bloqueia a passagem do caminhão antes de uma rotatória. O caminhoneiro tenta evitar a colisão, mas acaba batendo na traseira do Fusion.

Mesmo com o carro atingido, o motorista do Fusion continua a perseguição. Antes de ser alcançado novamente, o motorista da carreta liga para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em busca de ajuda e pergunta: "Como faço para me livrar dele?".

Ambos os veículos saem da via marginal e entram na pista principal da BR-381. O Fusion retoma a dianteira do caminhão e reduz a velocidade na tentativa de forçar o caminhoneiro a parar, mas a carreta continua em movimento e empurra o carro, fazendo-o girar e sair da estrada. No momento da colisão entre os dois veículos, o motorista do Fusion mantém o pé no freio, fazendo com que o carro derrape e a fumaça dos pneus queimados se eleve. Veja vídeo:

O caminhoneiro dirigiu até a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Betim para registrar um boletim de ocorrência. Ele explicou aos agentes que a briga começou devido a uma ultrapassagem feita na rodovia, que desagradou o motorista do Fusion.

Os agentes da PRF estão em busca do Ford Fusion, que até o momento não foi localizado.

Veja o que um especialista diz sobre as infrações cometidas pelos motoristas envolvidos

Segundo um especialista em trânsito chamado Agmar Bento, o motorista do carro cometeu duas infrações de trânsito:

Dirigir na contramão: infração gravíssima com penalidade de 7 pontos na carteira e multa. Dirigir de forma perigosa, ameaçando a vida de outras pessoas: infração gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.

O motorista do caminhão, por outro lado, foi flagrado usando o celular enquanto dirigia, o que constitui uma infração. No entanto, de acordo com Bento, ele não pode ser multado com base em imagens feitas por terceiros, uma vez que no Brasil não é permitido aplicar multas com base em evidências obtidas por terceiros. No caso, a esposa do caminhoneiro estava filmando toda a situação.

O especialista também esclarece que, no caso da colisão, o motorista do caminhão não pode ser considerado culpado, já que o condutor do automóvel provocou o acidente intencionalmente.

"Na primeira colisão, o motorista do caminhão tentou evitar o impacto. Na segunda colisão, mesmo que o motorista do caminhão freasse, seria praticamente impossível evitar a colisão."

Ultrapassagem e estresse

Bento ressalta que o trânsito é um ambiente que frequentemente gera estresse. "É possível que o motorista do carro de passeio estivesse sob grande estresse, ansiedade ou outra condição de saúde que o levou a uma crise, fazendo com que perdesse o controle de suas ações."

