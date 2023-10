Menino de 4 anos morre baleado por dupla que tentava assassinar jovem em Patos de Minas

Na tarde do último sábado, dia 21, no Bairro São José Operário, localizado em Patos de Minas, Minas Gerais, ocorreu um trágico incidente em que um menino de apenas 4 anos perdeu a vida devido a disparos de arma de fogo. Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o alvo original dos tiros era um jovem de 21 anos, que também foi atingido e, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito após ser hospitalizado.

Foto: Maurício Rocha/Patos Hoje

De acordo com relatos da PM, a criança estava na frente da casa de um amigo, situada na Rua Duque de Caxias, quando dois homens em bicicletas passaram pelo local e efetuaram disparos na direção do jovem. No entanto, os tiros acabaram atingindo a criança, que, infelizmente, não tinha nenhum vínculo de parentesco com o alvo dos criminosos.

O menino foi imediatamente levado ao Hospital Regional Antônio Dias, mas, lamentavelmente, já chegou sem vida à unidade de saúde. Enquanto isso, o jovem que era o alvo dos tiros tentou escapar dos atiradores, porém, foi perseguido e também alvejado. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado para o mesmo hospital, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a óbito.

As autoridades policiais estão atualmente empenhadas em buscar os suspeitos, os quais fugiram do local do crime e são considerados foragidos.