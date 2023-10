Homem morre após ter o corpo incendiado pelo próprio filho em São Gotardo, MG

Um homem de 46 anos faleceu após seu filho, de 28 anos, incendiar seu corpo. O trágico incidente ocorreu em São Gotardo, no Alto Paranaíba, no último dia 19, e a notícia do óbito da vítima foi divulgada pelas autoridades policiais nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Foto: Ilustrativa/ PMMG

De acordo com o relato policial, por volta das 18h30 da última quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para intervir no Pronto Socorro local, onde a vítima exibia queimaduras de segundo grau que cobriam 40% de seu corpo.

Testemunhas relataram que o filho, sob a influência de álcool, despejou combustível sobre o pai e ateou fogo a ele. O suspeito, residente na mesma casa que a vítima, havia consumido álcool em excesso e, após uma discussão decorrente de desavenças antigas e motivos fúteis, cometeu o ato criminoso.

Familiares prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam ao pronto-socorro. No entanto, devido à gravidade das queimaduras, o médico de plantão recomendou a transferência do homem para Patos de Minas, onde poderia receber atendimento especializado.

O agressor foi localizado em sua residência no dia seguinte, o mesmo local onde perpetrou o crime, e foi detido. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia em Patos de Minas para as devidas investigações.

Da redação com O Tempo